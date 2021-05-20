據傳台北捷運公司以及捷運局有員工確診，另也傳出捷運局分流辦公似乎沒有落實，一層百人卻只有5人居家辦公，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前有3人確診，但都是屬於內勤的行政幕僚人員，並沒有在外面接觸民眾，有關他們是否分組上班，會再去了解。

莊人祥說，目前已針對辦公室人員中匡列13人列為居家隔離以及安排採檢，會建議沒被隔離的非密切接觸者的員工加強職場的健康監測。

(中時 )