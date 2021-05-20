台北捷運3人確診 指揮中心證實了 15:212021/05/20 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷傳3原供確診，指揮中心發言人莊人祥證實，目前有3人確診，但都是屬於內勤的行政幕僚人員，並沒有在外面接觸民眾，（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據傳台北捷運公司以及捷運局有員工確診，另也傳出捷運局分流辦公似乎沒有落實，一層百人卻只有5人居家辦公，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前有3人確診，但都是屬於內勤的行政幕僚人員，並沒有在外面接觸民眾，有關他們是否分組上班，會再去了解。 莊人祥說，目前已針對辦公室人員中匡列13人列為居家隔離以及安排採檢，會建議沒被隔離的非密切接觸者的員工加強職場的健康監測。 照護確診輕症 方艙CP值高 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 (中時 ) #3人確診 #捷運局 #莊人祥 #人員 #台北捷運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 專家估下周三、四恐達疫情洪峰？陳時中給答案 - 生活 台北捷運3人確診 指揮中心證實了 - 生活 彰化新增6例本土確診 衛生局公布最新足跡 - 生活 屏東2名外縣市確診者足跡曝光 屏東火車站、客運站、檳榔店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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