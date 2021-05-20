台灣本土疫情持續爆發，今新增286例本土個案，10天累積1577例，確診個案中新增1例死亡(案2683)。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，個案死後採檢才驗出確診，平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫。

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。以新北市新增最多，其次是台北市。有萬華活動史相關86例。雙北與萬華仍舊是重災區。關聯不明63例，創下新高。新增案2683死亡個案，在萬華工作的70多歲女性，新增死亡個案累積15例。

指揮中心說明，新增之死亡個案(案2683)為70多歲女性，於萬華工作， 個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。 5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。 5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

莊人祥表示，死亡個案，因為他是死亡後才採檢驗出，她事實上還未被確診前，子女有去看他並聯繫送醫，但個案本身拒絕就醫，本來有聯繫防疫車輛，後來家屬也就協助提供生活物資後就離開。兩天後子女下班後有再去個案處所探視，發現個案沒有生命跡象。

莊人祥表示，這個案因為我們原來高風險對象，5月18日開始做協尋，才發現個案原來已經死亡，後來採檢才知道原來是確診個案。

(中時 )