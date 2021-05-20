中央流行疫情指揮中心20日公布新竹市有一名確診病患，不過稍後新竹市政府開直播澄清，該名案號2833的大學生戶籍在新竹市，他13日晚間與朋友夜唱後，18日篩檢出陽性，但他最近一次出現在新竹市為5月1日，之後未曾回來，因此新竹市府說明20日新竹市沒有確診個案，相關足跡交由CDC說明。

CDC公布20日確診病患中，有1名確診者出現在新竹市，市長林智堅為此特開直播說明，表示當天早上衛生局收到通知後，主動聯繫個案。該名學生表示自己因求學關係住在外縣市，13日晚間11時與友人夜唱，出現相關症狀後18日篩檢為陽性。

不過該名學生也向新竹市衛生局說明，自己最後一次回到新竹市為5月1日，之後返回學校所在縣市，就沒再回新竹過。林智堅指出，20日上午11時市府接獲CDC中區、北區管制中心來電，指案2833由所居住縣市做相關疫調及足跡。

林智堅強調，原則上新竹市20日沒有確診個案，至於眾人關心的案2833居住縣市，基於防疫為整體考量，也交由CDC統一對外說明，請大家毋須恐慌。此外，全台目前已升級3級警戒，林智堅再次呼籲民眾外出務必戴口罩，市府會嚴格稽查，請民眾勿存僥倖心理。

(中時 )