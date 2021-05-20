國民黨立委陳以信。(本報資料照)

今（520）是總統蔡英文連任一周年，擔任總統5周年。前國民黨總統府發言人陳以信表示，在蔡英文執政下的台灣，風不調雨不順，國不泰民不安，近來連番事故都是人禍，都和政府脫不了關係；如果要他來寫就職周年講稿，除了「愧對國人」四個字，實在不知道該寫什麼了。

陳以信在臉書表示，如果政府防疫螺絲沒有鬆懈，確實要求華航做好各項防疫規定，諾富特也不至成為防疫缺口，進而造成全國疫情擴大。今天台灣會從全球防疫模範生，變成外媒筆下因自滿而防疫破功，對此蔡政府難辭其咎。

陳以信回憶，當年政權交接前夕，他陪同馬英九總統與蔡準總統會談，會中馬總統一再諄諄善誘

強調兩岸與能源政策對台灣超重要，當時陳以信觀察蔡準總統的反應，看她雙手交叉一副不以為然。陳以信心下已經有數，台灣未來不妙。

陳以信強調，過去他當府黨發言人時，幫總統寫過不少宣揚政績的講稿。但看到現下蔡總統的執政成果，心想如果要他來寫講稿，除了「愧對國人」四個字，實在不知道該寫什麼了！

(中時新聞網)