本土疫情升溫，全台都升至第三級警戒，女星李妍憬心繫前線的醫護人員，前天一口氣捐出200個便當給萬華區快篩站的醫護人員，李妍憬昨天則改送咖啡，不過李妍憬卻遭網留言嗆：「妳這貼文是在灑漂白水嗎？」酸李妍憬是在洗白，對此，李妍憬也展現高EQ回應了。

李妍憬接連捐便當和咖啡，給萬華區第一線的醫護人員，李妍憬希望藉由自己的動作拋磚引玉，號召更多人關心前線的醫護人員，不過李妍憬卻遭網友留言嗆「妳這貼文是在灑漂白水嗎？」酸李憬是在洗白，還重提李妍憬的黑歷史。

對此，李妍憬也不客氣正面回應：「你怎麼會有這樣的想法？我哪裡得罪你？還是你願意做什麼事情來共體時艱？都這樣了你還要攻擊什麼？你是認知不足嗎？」對此，該網友也反擊：「共體時艱這種事，不是只有送送便當才是共體時艱」，並質疑李妍憬：「妳送便當的內心想法與動機是什麼？是為了漂白？還是為了滿足被稱讚的虛榮心，而沽名釣譽譁眾取寵？」雙方一來一往，火藥味十足。

李妍憬臉書全文。（圖／取材自李妍憬臉書）

而李妍憬稍早則直接PO出截圖，她發文就先強調，自己沒有生氣或難過「我只是想知道，發文哪裡有問題，不浪費資源送吃食給醫護人員」，至於網友嗆她在「灑漂白水」，李妍憬則高EQ寫下：「漂白水我們會用，要稀釋50倍然後抹布泡5分鐘，每5個小時擦一次，政府在新聞都有教！這位同學大家一起學防疫」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)