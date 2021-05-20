32歲日本「國民老婆」新垣結衣無預警傳出婚訊，宣布嫁給大8歲男星星野源，《月薪嬌妻》成真，讓日本國內外大批粉絲心碎一地，大阪甚至還有一間公司體諒員工失戀，讓他們請「失落休假」（推しロス休暇），一名星野源的女粉絲得知消息，立刻就向公司請假獲准。

據日本電視台時事資訊節目《スッキリ》報導，位於大阪的系統開發公司有一項請假福利，只要偶像結婚或退團，就可以請假關在家好好傷心，就算偶像是二次元角色，一樣比照辦理，一名女員工浦小姐就使用了這項福利，在新垣結衣宣布喜訊後一小時，依照「失落休假」的流程請假。

蒲小姐透露，她喜歡星野源長達11年時間，從國中開始就是他的粉絲，因此在得知消息後，她需要一天的時間好好沈澱，來重溫星野源過去所有作品，新聞曝光後，立刻在網路上掀起討論，不少網友都直呼羨慕，「挖好羨慕這樣的休假」、「這個企業也太好了吧」、「好有趣的公司」、「竟然還有這樣的公司」。

但也有人認為關在家只會讓心情更差，「在家一整天不是會更沮喪難過嗎」、「我覺得這種制度只會讓人太過濫用」，事實上，傳出消息後，還連帶影響到日本股市大跌，今（20日）開盤一度下殺逾200點。

(中時新聞網)