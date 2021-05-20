周三美股三大指數收黑，僅費半指數一枝獨秀收漲近2%，台股因本土疫情嚴峻、全國進入三級警戒，加上缺水、缺電疑慮，520行情備受矚目，惟今日開低震盪後因電子、鋼鐵股壓盤，且10點過後傳出和平醫院將封院至5月28日，賣壓隨之狂瀉，指數一路下殺逾百點，低探15943.45點，跌破萬六大關，盤面上以航運、食品、水泥股等相對抗跌，台積電(2330)獲買盤拉抬擺尾收平，終場加權指數下跌90.3點、收在16042.36點，有守萬六大關及五日線，成交值放大至4657.23億元。今日外資(不含外資自營商)賣超171.093億元，投信賣超11.1496億元，自營商賣超37.4596億元，三大法人賣超219.7億元。

新冠疫情急速升溫，520總統就職周年行情落空，今日台股僅航海王乘風破浪表現最猛，萬海(2615)率先拉上漲停再登百元大關，距離前波高點106元僅差2元，激勵陽明(2609)、長榮(2603)跟進突圍，嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)在宅經濟發酵下齊步亮燈攻頂。國內疫情升溫，市場對隔離衣、防護衣需求大增，紡織股上游宏遠(1460)、宏洲(1413)、集盛(1455)、聯發(1459)及大東(1441)等股價收漲停，表現吸睛。鋼鐵人遭空頭狙擊成殺盤重心，燁興(2007)、盛餘(2029)、聚亨(2022)、彰源(2030)、中鋼(2002)、大成鋼(2027)、豐興(2015)、燁輝(2023)等成重災區。

權值股今日普遍乏力，台積電(2330)擺尾收平，富邦金(2881)、國泰金(2882)、第一金(2892)、玉山金(2884)均收黑，南電(8046)、聯電(2303)、華碩(2357)同步殺低3%；矽力-KY(6415)走揚3%穩坐股王寶座，台達電(2308)、鴻海(2317)相對撐盤。雙D族群同步落難，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)慘跌逾6%，記憶體族群晶豪科(3006)重摔跌停，威剛(3260)、群聯(8299)、旺宏(2337)、華邦電(2344)跟進軟腳；IC設計族群亦苦哈哈，聯發科(2454)、聯詠(3034)、矽創(8016)、驊訊(6237)、致新(8081)、偉詮電(2436)、松翰(5471)、矽統(2363)等賣壓不輕。

聯準會4月會議紀要首度顯示決策官員可能考慮調整目前超寬鬆貨幣政策，加以台灣本土疫情高燒不退，外資趁機提款台股，連兩日賣超達464.91億元，本月來已賣超達965.76億元。5日RSI為44.66，10日RSI為41.25，9日K值為37.49日D值為34.06，20日乖離率為-4.19。眾所期待的520行情幻滅，台股早盤一度力爭上游翻紅，無奈本土疫情持續發燒，多家醫院均傳出淪陷消息，市場恐慌性賣壓出籠，終場下跌90點，險守萬六大關。最近四個交易日，台股指數不管是漲或跌，成交值已掉到5,000億元以下，市場交投稍降溫，顯示殺低及追價意願均不高，短線恐隨疫情陷入震盪。

分析師指出，台股近日在半年線回穩後反彈，因美股表現偏弱、國內疫情變數仍在，使指數逼近季線及短期均線反壓後呈現狹幅盤整，在干擾變數仍多、中長期技術面偏弱下，預期難以明確往上攻高，將維持半年線至季線間整理的中期修正走勢不變。操作上留意持股風險，反彈若無法站穩季線或跌破5日線則宜減碼。短打可聚焦近期法人加碼、具業績題材股，技術面偏空、業績展望欠佳及法人賣超股則宜逢彈減碼，短線題材進出勿過度追價，相較而言5月中旬過後將有股東會、除權息旺季接棒演出，高殖利率股因具備穩定現金流，且有保值抗通膨的特性，進可攻退可守，有望成為保守或穩健型資金的出海口。

(時報資訊)