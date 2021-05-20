國內疫情持續升溫拉警報，除在家中辦公、學習外，也大量增加民眾上網及居家娛樂紓壓的需求，台灣大(3045)旗下娛樂事業從遊戲、MyMusic、myBook及myVideo等均明顯感受到使用者的增加，不僅如此，被台灣大視為5G重要引擎之一的雲端遊戲申辦數更是激增，上週至網路門市申辦GeForce NOW的人數遽增逾5倍。

台灣大表示，民眾長時間待在家，除了工作與上課外，對於陪伴型內容的需求也激增。MyMusic發現，疫情升溫後用戶收聽音樂及Podcast的整體時間成長將近15%，其中Podcast的收聽時間更是成長超過44%，從內容類型來看，「雜談說口秀」仍位居Podcast排行榜第一，而「影音|星娛」、「故事|說書」及「學習|成長」等三類成長最多。

台灣大表示，自疫情升溫以來，民眾對電子書依賴度持續增加，myBook統計，會員回訪活躍度較前一個月提升近兩成，總閱讀時數也增長三成，涵蓋英語學習、商業、投資理財、設計等多元雜誌刊物的「myBook樂讀包」，也在momo銷售激增七成。

台灣大表示，疫情爆發後，myVideo的總觀影人數與總觀看時數雙雙飆高，近兩日「戲劇館」、「兒童館」及「動漫館」的觀影時數也持續增加，與四月同期相比，「戲劇館」更成長超過3成。

在雲端遊戲上，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」發現，上周末平台的上線人數、次數以及停留時間，皆較四月周末平均值成長將近15%，而至網路門市申辦GeForce NOW的人數也急遽增加超過5倍，並以Premium白金方案，299元/月的方案為主。從台灣大旗下代理的電競遊戲也發現，進入抗疫期，遊戲的遊玩人數也逐漸攀升，整體增加近15%，其中《英雄聯盟：激鬥峽谷》周末及平日遊玩人數皆提高超過10%，PC遊戲《特戰英豪VALORANT》單日遊玩人數更是增多超過20%，顯示民眾宅在家之際，除了平時即會玩的手遊外，也開始以筆電、桌機等較大螢幕的裝置暢玩電競遊戲。

(時報資訊)