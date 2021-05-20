法國綜合企業集團Bouygues周四公布了第一季比預期規模要小的核心虧損；並且得益於行動和固網服務的市場占比提升，上調了電信部門的全年業績財測。

Bouygues證實了集團今年的營收和獲利的財測前景，將高於2020年水準，但無法達到2019年水準。

該家族企業財團大部分的營收來自於建築業，然而電信部門Bouygues電信為集團成長最快的金雞母。據集團最新財測，電信部門今年的息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)將至少成長7%，而去年則為成長5%。

Bouygues電信去年貢獻了集團營收的18%，該公司第一季營收成長17%，達到17億歐元(約21億美元)，行動和固網服務的市場占比有所擴大。

集團希望到2026年擴大其電信服務，成為法國用戶數第二大的行動營運商。

Bouygues電信重申今年資本支出計畫，但是並不包括5G頻譜支出；Bouygues電信並無具體說明將在5G網路花費多少錢。

在集團方面，Bouygues表示，第一季的營業虧損收窄至7700萬歐元，接近2019年第一季的虧損水準，表現優於分析師的預期。

(時報資訊)