精密齒輪廠鈞興-KY(4571)(鈞興機電)股東會通過每股配息3.6元，為歷年配息新高；展望今年，鈞興-KY持續看好電動工具、園林工具、縫紉機領域等主要客戶出貨延續良好動能，鈞興-KY表示，集團在手訂單已可驅動中國珠海廠產能持續維持滿載水位至今年第3季，經營團隊對未來營運深具信心。

鈞興-KY今天舉行股東會，會中承認2020年財報，受惠電動工具、園林工具、縫紉機等主要客戶訂單需求，鈞興-KY 2020年合併營收達20.65億元，年成長30.24%，毛利率在美元大幅貶值下站穩32.26%，主要為中國珠海廠整體產能稼動率維持高檔水位，亦持續強化營業成本、費用上之控管，推升營業利益率攀升至16.78%。稅後盈餘為2.85億元，每股盈餘為6元，創歷年新高。

考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今天股東會通過每股配發3.6元現金股息，創歷年配息新高水準，2020年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別較前一年度提升至16.51%、11.82%。

受惠電動工具應用訂單需求隨著全球居家辦公、教學等生活型態改變，掀起居家裝修風潮火熱，除挹注電動工具應用訂單需求明顯拉升，同時電動工具機品牌大廠持續推動新產品上市計畫，且成功於上市獲得良好銷售實績，更進一步推升電動工具應用領域營收比重攀升至73.64%。

鈞興-KY第1季稅後盈餘1.27億元，年成長1.49倍，單季每股盈餘為2.68元，累計前4月合併營收為9.37億元，年成長80.2%。

看好全球供應鏈重組趨勢明確，集團採取全球化經營布局、分散生產基地策略，旗下越南新廠預計於今年第二季建廠完成並於下半年進入試量產階段，有望在越南新廠加入集團生產行列並握有生產基地分散之優勢，降低地緣政治、市場外部不確定性風險，並有機會搶攻主要客戶更多轉單的合作機會。

展望今年，鈞興-KY持續看好電動工具、園林工具、縫紉機領域等主要客戶出貨延續良好動能，積極開發客戶訂單增加之契機持續深化單一客戶接單表現，亦積極切入新應用領域契機，公司近年來致力開發自有專利之諧波減速器，應用於工業自動化以及延伸組合中置電機產品以布局電動助力自行車市場，有助於推升未來營運。

今天股東會亦完成7席董事(含獨立董事3席)改選，原有第二屆董事全數獲得股東的支持，再次當選為公司第三屆董事，今日股東會後旋即召開董事會，高國興續任董事長。

(時報資訊)