華航事件先前疫情延燒，因此共同推出「華航清零計畫」，然而有機師抱怨風險組一直派飛支援安全組，有很高的傳染風險，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這部分會再和華航了解。

陳宗彥進一步指出，根據華航統計，目前風險組組員約590人，已納入安全組700人，已經完成清零計畫者112人，還在居檢的588位，目前進度比華航計畫的要超前，華航方也指出，如果風險組派飛想要申請到安全組，可隨時申請。

(中時 )