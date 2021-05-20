華航清零機師抱怨風險高 指揮中心：風險組想派飛可提出申請 15:292021/05/20 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航清零遭機師抱怨風險組支援安全組，指揮中心：風險組想派飛可提出申請。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航事件先前疫情延燒，因此共同推出「華航清零計畫」，然而有機師抱怨風險組一直派飛支援安全組，有很高的傳染風險，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這部分會再和華航了解。 陳宗彥進一步指出，根據華航統計，目前風險組組員約590人，已納入安全組700人，已經完成清零計畫者112人，還在居檢的588位，目前進度比華航計畫的要超前，華航方也指出，如果風險組派飛想要申請到安全組，可隨時申請。 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 新北確診足跡 公園市場成熱點 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #華航 #風險組 #清零計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 疫情噴發 機師酸：歡迎自主管理 嗆台中還沒三級嗎 07:292021/05/18 生活 方艙輕重症分流 減少醫院負荷 04:102021/05/18 話題觀察 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 專家估下周三、四恐達疫情洪峰？陳時中給答案 - 生活 台北捷運3人確診 指揮中心證實了 - 生活 彰化新增6例本土確診 衛生局公布最新足跡 - 生活 屏東2名外縣市確診者足跡曝光 屏東火車站、客運站、檳榔店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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