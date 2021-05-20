抖音聯合創辦人張一鳴將辭去執行長一職，並轉任新職務。另一位聯合創辦人，現任人力資源主管的梁汝波將接任抖音全球執行長，而張一鳴將在2021年底擔任關鍵戰略職位。

張一鳴在給員工的一份說明中說：「我們還有很多事情需要改進，我認為其他人可以通過改善日常管理等領域更好地推動進度。事實是，我缺少一些理想的經理才能具備的技能。」

「我對分析組織和市場原則以及利用這些理論來進一步減少管理工作而不是真正地管理人員更感興趣。同樣，我也不擅社交，喜歡單人活動，例如上網，閱讀，聽音樂以及做白日夢。」

抖音表示，張和梁「將在接下來的六個月中並肩工作，以確保盡可能順利地過渡。」

在此之前，字節跳動經歷了長達九個月的動盪。去年八月，抖音被前總統川普（Donald Trump）的政府封為國家安全威脅，並下令剝離其在美國的TikTok業務。 這引發了包括微軟和甲骨文在內的公司之間的競購戰。

2月，《華爾街日報》報導說，將TiKTok出售給甲骨文和沃爾瑪的交易已被無限期擱置。

儘管美國遇到了麻煩，但抖音仍在張一鳴領導下繼續擴大其商業帝國。3月份，抖音收購了主要的遊戲工作室沐瞳遊戲（Moonton），以進軍利潤豐厚的手機遊戲市場，並挑戰騰訊和網易等公司。

(中時新聞網)