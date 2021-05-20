雲林縣府公布縣內新增1例新冠肺炎本土確診者2713案足跡。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣府公布台中市案2710確診個案於雲林縣的公共場所活動史。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣府公布新北市案2226確診個案於雲林縣的公共場所活動史。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣府公布縣內新增1例新冠肺炎本土確診者，縣府20日下午3點緊急召開記者會，說明案例狀況及足跡，縣長張麗善表示，雲林縣確診個案編號為2713，該案5月9日約上午7點至萬華火車站搭乘區間車2143至板橋車站，後於板橋火車站搭乘上午7點23分莒光號507，約上午11點45分到達雲林縣林內火車站接著返回林內鄉住家。

5月12、14、17日下午4點至4點30分到林內鄉光復路某診所看診；5月16日約下午5點30分到林內鄉盛元超市，5月19日上午約9點40分到林內衛生所外面，上午10點19分由家人陪同至醫院就醫。

該案匡列居家隔離9名（2名採檢陰性，其餘檢驗中），自我健康監測32名。相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾出入上述場所民眾於6月2日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，撥打1999專線，縣府會盡速安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

另公布2案新北市案2226、台中市案2710確診個案於雲林縣的公共場所活動史，案2226於5月15日上午11點至12點30分，前往虎尾鎮廟口活海鮮餐廳。此案匡列居家隔離0名，自我健康監測17名

案2710於5月16日下午4點30分，由父親駕車從台中返回二崙鄉大華村住家，5月17至18日無再外出，5月19日上午8點到醫院就醫。此案匡列居家隔離4名，自我健康監測17名。

(中時 )