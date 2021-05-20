國內疫情進入社區傳染階段，全國升至三級警戒，彰化警方19日破獲員林市一處出租套房有外籍黎姓女子賣淫，而逮獲當時黎女額溫達37.2度，讓警方不敢大意，所幸經採檢後，快篩結果為陰性。

據了解，彰化警方19日接獲情資，指稱員林市南昌路一處老舊建物的出租套房內，疑似有外籍女子從事性交易，隨即指派分隊長李文偉等人前往埋伏，果然見到嫖客邱男現身，待其入內後不久敲門臨檢，當場人贓俱獲，兩人早已脫個精光，於現場查扣2500元性交易費用、保險套與潤滑液等證物。

正值防疫全面第3級警戒，警方不敢大意，逮捕2人後立即採取消毒、防護等防疫措施，而黎女額溫達37.2度，警方立即通知衛生局將其送至員林基督教醫院自費採檢，所幸快篩結果為陰性。

警方指出，邱男供稱透過LINE加入好友後，循著對方指示前往該處從事全套性交易；而37歲黎女則被警方查出是被雲林縣古坑鄉雇主通報行蹤不明的逃逸看護移工，16日失聯後，17日獨自從雲林縣搭乘公車入住該處套房接客。全案訊後依違反社會秩序維護法第80條裁罰。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)