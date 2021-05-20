桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心20日宣布桃園新增17起確診案例，其中金沙酒店增加2起確診案例，包括一名女員工（案2705）以及一名自述住附近的女性（案2604），另外桃園也公布疫調足跡包括寶山黃昏市場、南崁菜市場、三民公園、健保署北區業務組、大潤發八德店等地。

桃園市新聞處長詹賀舜指出，桃園新增17起本土確診案例，年齡介於20多歲至60多歲之間，有萬華活動接觸史4人（案號：2602、2605、2703、2706)），確診者接觸者1人（案2601），1案長時間出入板橋區（案2702），尚在調查中9人（案2603、2704、2707、2708、2709、2829、2830、2831、2832）。

另有2案為金沙酒店相關，詹賀舜指出，其中一位是30幾歲的女工作人員（案2705），本來就已匡列確診。另一位非金沙的員工，是40幾歲的女性（案2604），原本不在匡列名單，自述常在熱區附近出沒，且出現咳嗽、發燒等症狀，安排採檢後確診。

(中時 )