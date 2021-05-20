今（20）日貨櫃三雄股票成交量都較昨日增加八成以上，長榮（2603）成交量名列股市第一，陽明（2609）第二，萬海（2615）第九，其中萬海股價漲停，漲幅9.94％，在股市排名第一。法人分析，國內因疫情、缺水與缺電問題政經、社會情勢紛擾，但航運業最不受影響，因為歐美經濟在好轉，是基本面最好的產業。

萬海因為陳家持股逾五成，融資少，獲利好，股價率先表態，重新回到百元之上，收盤價104.00元，成交量14.31萬餘張，較昨日成交量7.78萬餘張增加83.93％。

長榮、陽明之前融資多，解套壓力大，多空交戰。長榮今日收盤價77.00元，小漲0.7元，成交量78.30萬餘張，昨日是42.46萬餘張，增加84.41％；陽明今日收盤價83.50元，上漲3.0元，成交量71.73萬餘張，昨日成交量是37.50萬餘張，增加91.28％。

(工商 )