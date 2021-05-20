本土疫情升溫，媒體界也開始傳出確診案例。繼東森之後，華視也傳出一名工務車駕駛，因曾去萬華地區，接受自主採檢後，目前在家自主管理中。稍早華視總經理莊豐嘉也在臉書發布聲明，證實該員工經採檢後確診，並強調：「請依照政府禁令，勿傳播假訊息以免觸法。」而莊豐嘉本人亦在留言區透露，他本週已自主隔離中。

華視全文聲明：

經查本公司一名駕駛員工因曾至萬華地區而自行前往採檢，經採檢後確診。與該員工工作上有接觸的同仁，本公司已要求進行十四天自主健康管理，密切接觸同仁亦前往篩檢，同時本公司亦已採取分流措施與大樓進出嚴格管控與消毒。一切將遵照疫情中心規範嚴謹執行。所有相關訊息發佈，依衛生單位公佈為主。請依照政府禁令，勿傳播假訊息以免觸法。

早前三立也傳出一名記者本月14號因工作需要，前往萬華採訪茶室老闆娘，可能因此染疫，然而三立澄清：「該組採訪記者已安排核酸檢測並遵照CDC指示，在家進行自主健康管理。此外，新聞部各中心已提前分流，不影響新聞運作。」

至於東森則是SNG導播確診，另一社會線記者快篩一採陽性，目前已依照隔離檢疫中，等待後續進行PCR檢測（核酸檢測），並未列入確診案例。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)