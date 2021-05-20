因應全台防疫升至三級警戒，金色三麥集團宣布集團旗下金色三麥餐廳、petit doux微兜與UMAMI金色三麥3大品牌、19家門市，自即日起至6月20日一律取消內用。為鼓勵外帶，除盒餐、酒精性飲品之外，外帶自取享66折優惠。

金色三麥餐飲集團為體恤第一線員工辛勞，縮減上班時數但不減薪，並於五月啟動加薪，也為員工加保防疫險。

金色三麥表示，自疫情升溫以來，集團單周外帶訂單成長一舉突破20%，民眾安心用餐、外帶需求顯著增加。

金色三麥為減少接觸，外帶取餐消費者，只要於訂餐備註欄註明於商場外取餐，不必進入百貨商場，就能在大門口領取餐點，並且採線上刷卡付款，提供低接觸服務讓客人安心領取美味餐點。而疫情較嚴峻的雙北門市，外帶自取消費滿$2,000更加贈防疫包乙包。

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(工商 )