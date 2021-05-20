記憶體模組廠宇瞻20日發出聲明，指出公司接獲通報目前有一名同仁確診，該名同仁於5月17日早上即反映身體不適就未進公司；其同住家人在5月18日晚上被通知確診，目前皆已接受醫療照護。

宇瞻第一時間已針對該樓層工作環境消毒；5月20日將進行總部全面消毒。自5月19日起，針對配合此個案進行自主健康管理及自主隔離的同仁提供有薪假。

宇瞻總經理張家騉表示，疫情爆發後宇瞻即嚴格要求同仁落實每日健康狀態管理、實施限定工作範圍與人員分流，多數同仁本周即已居家辦公；在第一時間接獲通報後，即刻進行環境消毒與人員工作調整，確診個案對整體營運影響輕微。

張家騉表示，對於辦公區後續的環境控管將更加嚴格，以保障同仁工作安全為優先，並隨時依照疫情變化做滾動式調整。對於即將於下周召開之股東會，目前因法規仍要求如期舉行，但會遵循中央疫情指揮中心的防疫措施進行，確保參與人員與股東之健康與權益。

(工商 )