萬華警方在第一線進行疫調清查，警政署特予慰問。（警方提供，文：陳鴻偉）

萬華警方在第一線進行疫調清查，警政署特予慰問。（警方提供，文：陳鴻偉）

萬華警方在第一線進行疫調清查，警政署特予慰問。（警方提供，文：陳鴻偉）

萬華44名官警檢測均為陰性，同仁都鬆了一口氣。（警方提供，文：陳鴻偉）

萬華區14日疫情升溫後，目前確診病例已近300人，期間萬華分局警方為協助疫情調查，包括分局長張隆興在內的44名官警，先後均曾接觸確診病患，眾人日前紛紛前往篩檢，所幸20日報告全數出爐，所有人均為陰性，讓大家鬆了一口氣。

萬華警方表示，14日以來為追蹤確診個案足跡，分局全體總動員，陸續清查有無違規營業的特種營業場所計378處，另聯絡45家阿公店負責人，要求其所有員工前往快篩，18日更將今年來失聯的外籍人士 27人陸續尋獲。

在疫調、清查過程中，包括分局長張隆興在內，共有44名官警接觸過確診病患，分局已陸續安排眾人前往快篩，20日所有結果出爐，眾人的報告均為陰性，消息傳出也讓辛苦、緊張的分局同仁暫時鬆了口氣。

分局長張隆興表示，萬華警方每日身處在如此高張壓力及危險艱因的環境之下，仍然沒有退縮，都持續堅守崗位，不眠不休，很多同仁這陣子都都住在辦公室，表明奮戰到底，讓他非常感動，也希望民眾可以給警方鼓勵、支持他們執法、疫調。

警政署為慰勉萬華分局這段時間的辛勞，20日特別頒發慰問金，讓萬華分局400多名同仁加菜，希望同仁持續努力，堅守崗位，在防疫第一線把關，打贏這場看不到敵人的戰爭。

(中時 )