新北一名18歲男子阿文（化名），禁不起女友的閨密小芳（化名）傳訊息性暗示，2人相約到頂樓激戰，事後竟然被小芳到警局提告，最終被士林地院依妨害性自主罪判刑4月。

阿文與就讀高一的小美（化名）是男女朋友，小美去年八月將小學到國中的閨密、未滿16歲小芳，介紹給阿文認識，沒幾天，阿文用女友的LINE與小芳聊天，小芳過程中竟傳性暗示給文「聽說你高潮會上吊眼晴」等等，二人後來相約到頂樓見面，交談中仍圍繞著性話題，阿文因為禁不住誘惑，與小芳發生熱吻與性行為，小芳結束後還送阿文搭乘電梯下樓。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿文在檢警調查時，坦承與小芳發生性行為，但否認是強迫，檢方同時發現，2人不斷以LINE訊息互相調情，性行為各自返家後，阿文還問小芳「體外的精液洗了嗎？」、小芳則回「洗了」、「你衝動誒」。

此外，小芳還在用IG要阿文安慰女友小美，還要求不要將2人發生性關係的事告知小美，並提醒阿文用收回功能刪掉對話，免得小美起疑，沒想到小芳事後卻到警局對阿文提告強制性交。

法院審理時，法官調閱阿文與小芳的調情對話，認為阿文確實與14歲以上未滿16歲的小芳發生性交，因而對阿文判處有期徒刑4月。

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(中時新聞網)