F1世界冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)是頂級車手，目前效力賓士車隊，在F1賽場上有許多豐功偉業，他在本年度體壇富豪榜排行第八，總收入高達8200萬美金(約台幣23億)，而近期F1摩納哥大獎賽準備開始，但漢米爾頓卻指著對手紅牛車隊表示不滿，他認為他們有作弊嫌疑，認為他們在尾翼有另外改裝獲得速度上優勢，這也讓他氣到向國際車總FIA投訴。

Lewis Hamilton discusses his and Max Verstappen's different "mentality" in wheel-to-wheel battles, stating the Red Bull driver "feels he has a lot to prove" 🗣🏁🏎



Hamilton fears Mercedes are playing catch-up at this weekend's Monaco GP, live on Sky Sports F1 📺 — Sky Sports (@SkySports) May 19, 2021

目前紅牛車隊是賓士車隊最大競爭對手，這也難怪漢米爾頓如此不滿，維斯塔潘(Max Verstappen)是漢米爾頓衛冕路上頭號攔路虎，兩人在西班牙大獎賽難分軒輊，最後靠漢米爾頓完成反超驚險奪得冠軍。但西班牙大獎賽結束紅牛車隊變成外界眼中釘，因為他們「可變形」的尾翼特別引人注目，據說此尾翼能在直線衝刺時彎曲變形，降低壓力以達到加速。

漢米爾頓表示這設計至少能帶來0.3秒速度差距，但紅牛車隊表示他們沒有違規，F1大會也未因此懲罰或警告他們，不過漢米爾頓可不這麼想，他在接受外媒《天空體育》採訪時提到他的看法，他說：「在阿爾拜疆巴庫賽道，至少會有0.6速度優勢，我認為我們需要繼續向國際車總施加壓力，讓他們能更好控制此情況！」

他也呼籲國際車總別再偏袒紅牛車隊，他說：「若你看了西班牙大獎賽，我們本應該在排位賽中將輪胎蓋上毯子，每個人都做到了，就是紅牛沒有，我認為所有車隊應該保持一致，你必須知道的是，這些維修人員都是天才，若你給他們一絲機會，他們就會鑽漏洞！」

他繼續說道：「到目前為止我認為自己做得很好，只不過我們還有19場大獎賽，希望在這些比賽中不會與紅牛車隊有更多衝突，在我看來好的方面是，我們互相尊重，我想維斯塔潘也覺得自己要證明很多，而我們處境不同，這是馬拉松，不會有抱著短跑衝刺的心態，所以我會盡力避免我們之間發生衝突。」

而這已不是漢米爾頓首次提出爭議事件，不過另一件事關乎場外，他曾在社群呼籲粉絲「停止吃肉」，他發表文章並說道：「英國每月有一億隻動物被殺，那些吃肉的人，請花點時間思考一下，請停止吃肉，必須結束這場可怕暴行！」漢米爾頓也曾利用社群來為動物爭權，去年他上傳一些動物被困在籠子的照片。「若你被關在家裡，也許能感受到牠們被囚禁的感受，牠們生命被剝奪了。今後大家都別去動物園或馬戲團！」他說。

(中時新聞網)