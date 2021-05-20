水情持續嚴峻，以供應台南民生用水為主的南化水庫蓄水量已剩962萬噸，蓄水率10.57％，曾文、烏山頭水庫合計為6279萬噸、10.68％，旱災中央災害應變中心宣布，21日起台南、高雄地區每月1000度以上工業用水戶節水率提升至13％。

自去年5月22日梅雨過後迄今台灣無顯著降雨，去年無颱風、冬雨少、今年春雨未至、5月豐水期以來也幾無降雨，統計水庫集水區自6月迄今降雨僅807毫米為年平均降雨量約1／3，水情為史上最嚴峻。

由於目前全台主要水庫蓄水量持續下探，部分水庫蓄水率已低於1成，為提前因應後續梅雨降雨不如預期情境，旱災中央災害應變中心進一步強化節水力道。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，相較新竹到台中水庫的蓄水率已低於1成，甚至可能要實施供五停二，台南3水庫蓄水量還有7241萬噸，期待5月下旬梅雨可以帶來降雨，讓南部供水撐到下次降雨。

鄒漢貴表示，南化水庫目前單日供水量約為32至36萬噸，若降雨狀況不佳，會以燈號來調整用水，讓水庫的水用得更久，撐到下個雨季來臨。

(中時 )