對於大陸、韓國分別對比特幣及虛擬貨幣發布管制措施，前閣揆陳冲呼籲政府對虛擬貨幣儘早擇定主管機關，他指出，目前政院尚未決定虛擬貨幣的主管機關，至今年七月一日之後，虛擬通貨交易所以及通貨間的移轉及交換等，如果發生糾紛、出了問題，甚至刑事責任，仍得有主管機關負責，不可能由行政院直接出馬管理，因此應速決定主管機關。

現任新世代金融基金會董事長的陳冲指出，5月18日中國銀行業協會、互聯網金融協會等三大團體聯合公告，要求業者勿用虛擬貨幣為產品定價、不得提供虛擬貨幣相關服務、並要求消費者提高風險防範意識，已代表大陸官方出手管理虛擬貨幣，尤其是加密幣的風向。

陳冲分析，全世界加密幣大約有5千種，比特幣當然是箇中翹楚，10多年來，各種虛擬幣價格起伏劇烈，也成為洗錢工具的首選，常是國際洗錢防犯討論的要角，晚近各種交易平台的透明度，也被質疑。除了中國政府，陳冲進而指出，韓國政府也在月初表態，韓國金管會FSC主席表示，鑒於業者均未於3月25日依法提出登記文件，政府有可能在9月24日新法所定期限，將全國200家交易所全部勒令停業，以符國際上對VASP(Virtual Asset Service Provider)的期待。

陳冲接著對台灣的現狀指出，政院雖在4月9日，依洗錢防制法第5條第4項指定，將虛擬通貨平台及交易業務作出定義以作管理依據，但至今5、6個單位開會，卻仍未決定出主管機關誰屬，這在7月1日以後可能會出問題，例如虛擬通貨交易所以及通貨間的移轉、交換等，如果發生糾紛、出了問題，甚至刑事責任，這時到底要由哪個主管機關負責？陳冲強調，不論是如韓國由單一機關主政，或是大陸由數個機關會銜，政院都要儘快決定出管理機關，才是真正作到管理加密虛擬貨幣的超前布署。

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