中鴻全面調漲6月份盤價 平均漲幅逾9％ 15:402021/05/20 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在國際鋼價高漲帶動下，中鴻(2014)20日開出6月份內銷和外銷盤價，其中內銷價格部份，熱軋調漲2,800元/噸、冷軋調漲2,800元/噸、RRQ及鍍鋅調漲3,200~3,500元/噸。外銷價格部份，依產品及地區別調漲130~200美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ (工商 ) #中鴻 #調漲 #部份 #盤價 #漲幅逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 《食品股》上海南僑今登A股 南僑笑咪咪 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 Fed官員忍不住開槍！金融市場遭血洗 債市情況恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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