在國際鋼價高漲帶動下，中鴻(2014)20日開出6月份內銷和外銷盤價，其中內銷價格部份，熱軋調漲2,800元/噸、冷軋調漲2,800元/噸、RRQ及鍍鋅調漲3,200~3,500元/噸。外銷價格部份，依產品及地區別調漲130~200美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。

(工商 )