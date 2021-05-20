中央流行疫情指揮中心20日公布桃園市新增17名個案，桃園市政府於下午3時公布個案新足跡，其中曾有確診者於12日、13日及16日至桃園市蘆竹區南農街的南崁菜市場，因該市場是南崁市民的熱鬧生活圈，不少民眾擔憂自己是否遭染疫，而清潔大隊也隨即與管委會共同到市場全面消毒。

陳姓女子表示，每天早上去南崁菜市場補貨已經是日常行程了，現在爆出菜市場有個案的足跡，感到相當驚恐、害怕，沒想到個案足跡會距離自己這麼近，而且菜市場老闆雖然都有戴口罩，但因為天氣悶熱還是會拿下來講話，沒辦法百分百做好防疫。

蘆竹中隊長王文邦表示，南崁菜市場是民眾的重要生活圈，里長、民意代表多次要求清潔中隊要去消毒，以往的頻率至少每週一次，如今個案爆出新足跡確實有來過後，已緊急至市場加強消毒，針對民眾行走過的道路、排水溝、攤販等，往後將會持續7天連日清消。

(中時 )