華視某公務車駕駛員工驚傳曾到萬華茶室喝茶，經篩檢後證實確診，華視總經理莊豐嘉20日下午也在臉書貼出電視台聲明證實此事，他並在留言區補充：「本周我已經自主隔離中。」

華視聲明指出：「經查本公司一名駕駛員工因曾至萬華地區，自行前往採檢，經採檢後確診。與該員工工作上有接觸的同仁，本公司已要求密切接觸者自我居家隔離，其餘接觸同仁進行十四天自主健康管理，密切接觸同仁亦前往篩檢，同時本公司亦已採取分流措施與大樓進出嚴格管控與消毒。一切將遵照疫情中心規範嚴謹執行。所有相關訊息發佈，依衛生單位公佈為主。請依照政府禁令，勿傳播假訊息以免觸法。」

莊豐嘉在臉書貼出華視聲明。（摘自臉書）

不過聲明中原先僅指出：「與該員工工作上有接觸的同仁，本公司已要求進行十四天自主健康管理，密切接觸同仁亦前往篩檢」，竟然未要求與確診者接觸過的人居家隔離，電視台一度解釋，他們認定該駕駛員工剛好休假，平常上班也都在駕駛休息室待著，沒有跟其他人密切接觸，被記者質疑公務車駕駛會在車內密閉空間與其他員工接觸，在休息室也一定會接觸到其他司機，該台才又更改為「居家隔離」。至於是否該公務車駕駛是總經理的司機，或者是否載過新聞部採訪記者，華視則並未證實。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )