隨著遠端工作與雲端服務日趨盛行，網路安全的議題也再次的受到矚目，有鑑於此，群聯(8299)於今(20)日攜手專注於網路安全的夥伴Cigent Technology公司，共同推出全球首款具有自我防衛且自主加密的SSD儲存方案Phison Crypto-SSD以及Cigent Secure SSD，透過硬體、韌體、與軟體的多重專利技術整合保護，讓企業與一般使用者的寶貴資料免於資料竊取、資料破壞、甚至網路勒索等威脅，將整體網路數據安全提升至一個全新的層級。

群聯研發副總馬中迅表示，群聯與Cigent的合作已經多年，雙方對於網路安全議題有長遠的共同目標與共識，透過群聯長期於儲存方案的客製化經驗，再加上Cigent於網路安全的軟體與韌體防護技術，共同整合並推出全球首款具備自主防衛的SSD儲存產品，將助力全球所有需要資料保護的企業、組織機構、甚至一般使用者，提升整體網路安全。

群聯推出的E12DC Crypto-SSD，除了具備TCG OPAL等自主加密保護以外，也符合FIPS(Federal Information Processing Standard)140-2加密認證，更透過與Cigent的合作，共同研發韌體與軟體的資料防護機制，避免外部未授權的人員直接對SSD進行偷竊性與破壞性的資料存取，這對於需要高度資料保護的企業或是組織機構將是一大福音，不僅可提升完整的資料保護機制，也有助於提升整體網路安全的層級。

(時報資訊)