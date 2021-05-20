今(20日)韓國貿易委員舉行了關於「從三個國家出口不銹鋼扁軋製品是否涉及反傾銷」的公開聽證會。同時，最終判決也將於7月會有結果。

據悉，這次聽證會是在2020年9月，韓國開始調查中國大陸、台灣與印尼的不銹鋼扁軋製品，是否有存在低於正常市價出口的事實。

原因起於2020年7月時，韓國最大鋼鐵業者浦項鋼鐵（POSCO）去告的洋狀。這種不銹鋼扁軋製品廣泛運用於汽車、船隻、電子產品，甚至到醫療儀器等都有。

2月份時，韓國首爾開了第一槍，宣稱上列3個國家進口韓國的不銹鋼扁軋製品價格過低，影響韓國鋼鐵業生計。

根據首爾初步裁定，韓國將考慮徵收不同反傾銷稅，中國大陸約49％，印尼29.68％，以及最少的台灣、不超過9.51％，因為影響到2019年韓國鋼鐵市場約4兆韓元，大概35.4億美元，或者換算成200萬噸產品。

根據統計，韓國鋼鐵市占率，上列這三個地方約40％。 韓國本土則大概有40％左右。在聽證會之後，韓國貿易委員計畫將在7月做出最終裁決。

(時報資訊)