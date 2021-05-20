內含酒精、乾洗手液、口罩、心靈防疫小卡的愛心防疫包。（靈鷲山佛教教團提供）

新冠肺炎疫情升溫，全台三級警戒，靈鷲山慈善基金會愛心在新北、桃園陸續捐口罩、額溫槍、酒精、洗手乳、安心御守等防疫物資，給第一線防疫人員，今（20日）下午捐贈1000份愛心防疫包到新北市政府。

靈鷲山慈善基金會推動海外醫療義診服務多年，也相當重視台灣偏鄉及山區有醫療需求的民眾。日前拜會新北市政府社會局社會救助科，獲悉近來本土疫情加劇，憂心街友恐成社區抗疫破口，配合社會局需求，捐助內含酒精、乾洗手液、口罩、心靈防疫小卡的愛心防疫包。

靈鷲山開山住持心道法師說，在這場疫情的震撼教育中，真實感受到「地球上的萬物眾生是一個生命共同體」，期許人們回到本初，不要再違反地球靈性生態倫理，唯有找回靈性，尊重、包容、博愛，彼此分享，才能互濟共生，讓地球永續。

靈鷲山配合政府規定，遵守社區防疫及保護大眾健康，即日起，靈鷲山總本山及所屬各講堂、中心暫停對外開放。在此非常時刻，希望人人小心防疫，遵守戴口罩、勤洗手、避開群聚規定，保護自己、慈悲他人，並號召持誦〈大悲咒〉、〈楞嚴咒心〉匯聚善念，祈願人民遠離恐懼，台灣疫情早日消弭。

(中時 )