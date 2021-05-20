疫情追追追！從華航諾富特到萬華清茶館 全台確診大爆發

疫情嚴峻，全台升3級警戒，1名桃園民眾日前在自家社區公園目擊9名阿伯聚集一起高談闊論，其中3人甚至未戴口罩，讓他怒批「桃園3結疫」；不過對方一群人均未保持社交距離，許多網友則發表狠酸留言，包括「得疫的一天」、「疫路玩到掛」、「兄弟一生一世疫起走」、「趁疫情擺脫高齡化了」、

1名網友在臉書「路上觀察學院」社團中張貼1張照片，照片中為桃園市某個社區小型公園，公園內有9名中老年人坐在座位上聊天，有2至3位沒有戴口罩，全體均未保持安全社交距離，令原PO相當氣憤，PO文中直呼「桃園三結疫」，疑似共有3名老人未戴口罩。

許多網友看到照片後紛紛痛批防疫破口，留言說「各位真是老當疫壯」、「得疫的一天」、「不戴口罩的長輩，先幫忙解決台灣高齡化社會問題」、「疫氣風發」、「兄弟一生一世疫起走」、「台灣可以趁這次疫情擺脫高齡化了」、「疫路玩到掛」、「疫結金蘭」、「這張照片上傳檢舉app，警方自會找到人開罰」、「趕快打電話檢舉他們」。

一群人均未保持社交距離，許多網友則發表狠酸留言，包括「得疫的一天」、「疫路玩到掛」、「兄弟一生一世疫起走」、「趁疫情擺脫高齡化了」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

全台目前升為三級警戒，民眾須避免不必要移動、活動或集會，更要停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，營業場所及洽公機關須落實人流管制、戴口罩、保持社交距離，外出時應全程戴口罩；目前全台灣已改為遠端上學，不過「停止室內5人以上聚會」並不包含上班，而是指非工作需要的私人聚會。

(中時新聞網)