防疫視同作戰，全台疫情升為第三級！民意代表為民服務仍馬不停蹄，市議員蔡耀頡特購買1件附有透明面罩的帽兜防疫外套。蔡耀頡指出，這件防疫機能外套平時可當外套使用，若進入密閉空間或是人潮多的地方，就可將附有透明面罩的帽兜套上，等於把整個人防覆包裹起來。

國內疫情持續加遽，民眾都聞疫色變、人人自危，不僅外出購物心生畏懼，人與人之間充滿無法預期的變數。雖然本土疫情不斷蔓延，但民意代表不能因為疫情就不選民服務，如何自保就須各顯神通。

市議員蔡耀頡說，本土疫情未爆發蔓延前，他就買1件防疫外套，他穿在身上覺得相當好用，平常外出時都會穿上；防疫外套平時就是1件外套，若在開放空間或人潮不多的室內，如同是穿上1件平常的外套，既可擋風又保暖。

蔡耀頡指出，他如果是進入密閉式空間，或是人潮較多的地方，就可將附有透明面罩的帽兜套上，等於是把整個人包裹起來；避免遭到病菌的飛沫傳染，可說是一件多種用途，相當方便與實用。

(中時 )