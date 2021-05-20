【LIVE直播】疫情升溫缺水缺電 520行政院會後記者會

新冠肺炎本土疫情升溫，行政院為解決民眾至商店買東西須個別填寫實聯制的不便，昨推出「簡訊實聯制」，不過，上線開放使用有部分民眾反應，系統卡卡，甚至無法掃描店家QR Code的情況。對此，行政院發言人羅秉成表示，初步判斷並非系統問題，研判可能是民眾使用還不習慣，經過教學後就能上手。

行政院昨推出「簡訊實聯制」，民眾只要透過手機掃描店家QR Code，並將簡訊回傳即可，不會洩漏個資，也免付費，吸引民眾跟店家踴躍使用。根據中華電信統計，截至今天上午10時，簡訊實聯制已經發出134萬筆QR code，5家電信公司推估有173萬筆簡訊刷用。

政務委員唐鳳今於行政院會向行政院長蘇貞昌報告「簡訊實聯制」，蘇貞昌表示，「簡訊實聯制」是繼去年口罩地圖後，政府又推出一個藉由科技防疫的實例。現在已經有24萬個店家使用，尤其在公共運輸包含台鐵、高鐵、客運等相關的休息站也都已經使用，政府用科技方法來解決民眾困難，

不過，有民眾反應，掃描店家QR Code常會卡卡或沒有反應，羅秉成說，初步看來與系統的原因比較無關，可能是民眾使用上還不習慣，相關操作一回生、二回熟，自己也實際操作過，沒那麼困難，民眾使用過程若有疑問，相關單位應及時提供訊息。

蘇貞昌說，簡訊實聯制不僅迅速、免留個資，而且是用科技方法來解決民眾困難，達到政府防疫的要求，避免部分店家實聯制使用的紙筆，讓一支筆成為疫情的傳播鏈，各部會也應思考在這階段，如何用科技的方法共同防疫。

(中時 )