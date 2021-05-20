台灣本土確診病例連日破百例，「防疫模範生」的防疫措施也引發國外媒體關注，其中有美媒報導指出，台灣把機組人員隔離時間縮短為3天，是一個不幸的決定。今(20日)又有不少網友湧入曾召開該機師協調會、討論放寬航空機組員防疫措施的民進黨立委范雲臉書，許多人留言表示，「出來面對」、「防疫破口就是妳」。

根據美媒19日報導指出，台灣邊境防堵有效，但在境內幾乎沒有其他防禦措施，包含病毒篩檢也做得少、沒有找出潛在感染者的監測機制，還有接種率低的疫苗接種，還有一個不幸的決定就是機組員入境隔離天數縮為3天。

然而，華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀防疫嚴重破口，范雲遭指是「元凶」，因為她上個月曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。不過，范雲自11日的貼文強調說她召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口的謠言實在很無聊後，並未針對此事再做出相關回應。范雲的臉書已停止更新逾一周的時間，但該篇貼文至今已經被網友灌爆近1.7萬則留言。

但隨著指揮中因宣布升級第3級警戒，和外媒分析直指防疫破口原因，今又有不少網友到范雲臉書留言，有人稱「出來道歉，整個台灣被妳弄得烏煙瘴氣、人心惶惶」、「別在那躲起來不面對」、「我勸你快點回我，不然我真的會氣死」、「感謝您，全台進入三級防疫」、「跟台灣人說聲道歉，你的一個政策，導致全台灣買單」。

網友20日在范雲臉書的留言。(取自范雲臉書)

(中時新聞網)