國內新冠肺炎疫情嚴峻，今日公布確診案例中，不明感染源者高達63人，疫情指揮中心於首度召開全國防疫會議中，開放縣市政府自行認定「疫情熱區」設置篩檢站，國民黨立委林思銘認為，國產快篩試劑量能充足，應立即進行「全面普篩」。

林思銘指出，新冠肺炎疫情發生以來，「全面普篩」的呼聲不斷，中央一直以普篩不科學、效益不彰為由，拒絕在野黨的呼籲。然而現在疫情嚴峻，指揮中心突然授權地方政府「自行認定」那些地方是疫情熱區，再向中央申請設立篩檢站，表示進入社區感染後，透過疫調的方式決定哪些人應接受篩檢的方式，已經緩不濟急。

林思銘表示，衛福部食藥署去年迄今已經核定國內40多家藥廠製作新冠肺炎快篩試劑，包括核酸檢測、抗體鑑測、抗原檢測等等，產量非常充足，並外銷世界各國，目前台北市、新北市快篩站都採用抗原試劑做第一關檢測。

林思銘認為，國內已經錯過防疫初期、入境普篩的最佳時機，現在已經進入社區感染，而今日指揮中心公布的確診案例中，不明感染源者共63人，相較昨日的49人更為攀高，如果現在只因篩檢能量而限制篩檢人數，那表示未檢出的感染者持續傳染的機會更高，情況只會更糟。

因此，林思銘強烈建議，現在就實行普篩，不需等疫調通知，只要民眾懷疑自己有接觸史，即可至篩檢站登記要求篩檢；同時為減輕醫護人員負擔，指揮中心應立即比照口罩發放模式，開放健保卡編號作為檢體識別方式，讓醫護人員從填不完的資料中解放出來，增加現場篩檢量能。

(中時 )