新竹縣20日無新冠肺炎新增確診個案，原於18日公布的確診個案2067和2068，經二次採檢均為陰性，中央流行疫情指揮中心排除感染，24名匡列的接觸者也將陸續解除隔離，累積確診案例減少為2例，新竹縣長楊文科也提醒民眾，疫情尚未趨緩，民眾外出務必全程戴口罩，暫停營業的場所若被發現營業，也將依法開罰。

楊文科表示，除了案1588、案2010均有明確的萬華足跡外，新竹縣目前並無感染源不明的確診者，18日公布的案2067和2068，經二採陰性後，也確定解除。

不過因中央流行疫情指揮中心宣布全國進入第3級警戒，楊文科也提醒民眾外出仍須戴口罩，各局處也不定期稽查應暫停營業的場所，截至20日下午為止，已有撞球館、夾娃娃機店、小吃店遭查獲違規，若再犯則連續處罰，再罰而照舊營業者則斷水斷電。

此外，新竹縣21日起將於台北榮總新竹分院、湖口仁慈醫院和竹北大安醫院等3處所，設置自費的快篩站，提供有症狀、接觸史的民眾檢驗，楊文科也提醒，若無症狀、無慮的民眾，則無需篩檢，將醫療量能保留給需要的民眾。

(中時 )