以《烙印勇士》為代表作的日本知名漫畫家三浦建太郎，經出版社白泉社發出訃聞公告，已於5月6日離世，享年54歲，逝世主因為主動脈剝離。《烙印勇士》自1989年開始連載至今超過30年，曾改編為電視動畫、劇場版動畫及卡牌遊戲等，深受無數漫迷喜愛，消息一出，令等不到漫畫結局的讀者惋惜不已。

白泉社指出，告別式已由三浦的家人舉行，對三浦的創作，出版社抱持最大的敬意與感謝，也感激讀者的支持。連載《烙印勇士》的白泉社旗下雜誌《Young Animal》編輯部表示，對突然其來的噩耗深感難過，至今也無法以言語表達這令人無法接受的事實，印象中從未見過三浦生氣，希望所有讀者都能想著三浦的笑容，為他祈禱祝福。

三浦建太郎畢業於日本大學藝術學部，大學期間便獲新人漫畫賞，1989年開始連載《烙印勇士》及《王狼》。2002年以《烙印勇士》獲得手塚治虫文化獎漫畫優秀獎，該故事參考中世紀歐洲世界，架空出階級決定一切的社會，超過20年連載期間，多次休刊，三浦也曾表示「過世前不知有無辦法完成作品」。

三浦離世消息傳出後，除漫迷不捨，日本多位漫畫家如《魔法老師》赤松健、《ONE OUTS》甲斐古忍、《傳染》吉田戰車也於推特哀悼。

(中時 )