【LIVE直播】新北今暴增157例 侯友宜親上火線說明

新北市今再暴增157例確診，外界傳言新北市有確診者被挪往新竹的集中檢疫所，主因是萬里、烏來、林口3處集中檢疫所容量吃緊。對此，新北市長侯友宜表示，八里、烏來等集中檢疫所都是中央、地方合作的，中央要考慮量能調整，因此尊重中央的檢疫所調配，但強調並不是新北市的檢疫所空間滿額。

侯友宜表示，八里、烏來檢疫所這些地方都是大家來合作的，中央也必須考慮到台北、新北等全國各縣市的調配，不是新北的檢疫所滿了，是因為調配上須考量疏散到五股等地區，其他確診者還是有送到林口等地方。

(中時 )