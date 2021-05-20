今天是蔡英文總統就職週年，宣布特赦布農族獵人Tama Talum（王光祿）。民進黨表達支持，個案的特赦只是個小小的里程碑，在通案的層次，民進黨仍將持續參與原住民族歷史正義與轉型正義的社會對話，以找出法制上更能充分保障原住民族權利的可能性。

民進黨指出，大法官釋字803號解釋認爲，王光祿案屬傳統文化範疇其情可憫，並為尊重原住民族傳統文化，盼促進族群主流化發展，讓社會持續為原民權益保障對話與努力，蔡英文總統宣布特赦布農族獵人王光祿。

民進黨表示，透過這次特赦，蔡英文總統代表政府傳達出了肯定多元文化、保障原住民族傳統文化的執政價值。

民進黨強調，民進黨黨長期推動原住民族歷史及轉型正義，強化原住民族權益保障，自2016年執政後，蔡英文總統即代表政府向原住民族道歉，並逐步實踐道歉承諾，包括：成立原住民族法律服務中心、由原民會與農委會共同發布「野生動物保育法」解釋令、支持林務局推動狩獵自主管理試辦計畫等等。

民進黨表示，期盼透過此次特赦，能開啟更多對於原住民族權利的理解和對話。原住民族的文化權、狩獵權、生態智慧，以及山林永續發展的觀點，確實都需要受到更多重視。

(中時 )