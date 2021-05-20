大陸「半月談」微信公眾號5月20日報導，有線民發現，河南省蘭考縣一國有企業以「土地改良」名義取土採砂。經調查得知，在蘭考縣「土地改良」背後，是黃河故道地區「天然沙庫」資源盜採與生態耕地保護的激烈交鋒。以沙層3米的土地為例，盜採1畝就可收入約8萬元（人民幣，下同，約合新台幣34.4萬元），而採土不過是一夜的事。

報導稱，黃河作為世界上水文情況最為特殊的大河，以泥沙含量高、頻繁改道聞名。700餘年的「黃河奪淮」痛史留下了728公里的黃河故道。其中，開封、商丘等地故道地貌最為特殊。民間對黃河沉積規律有「慢出淤、緊出沙、不緊不慢出兩花（形容沙與粘土交錯）」的概括，此段黃河故道即以沙土和兩花土為主。隨著近年來建築用料短缺、土沙價格暴漲，黃河故道的沉沙就成了某些人眼裡的「天然沙庫」。

半月談報導，蘭考縣東南部農田有許多盜採土沙留下沙坑。儀封鎮東崗頭村一處盜坑位於大片平整農田中，方圓接近1畝、深達3、4米。當地村民說，盜沙不但毀了農田，而且風起沙揚，嚴重威脅周邊生態。

這樣的盜坑在蘭考縣並非特例。葡萄架鄉趙垛樓村曾是焦裕祿當年治理「三害」時樹立的典型村，在該村與南家坡村附近的一處農田裡，相距不遠的數個盜沙坑幾乎連成一片，滿目蒼黃，與周邊麥田沒膝的碧綠恰成對比。

趙垛樓村取沙回填後尚未「改良」完成的農田

不法分子「小採快盜」，地方謀發展也打起了土沙的算盤。2020年初，蘭考縣成立農林發展有限公司，一個低產田「土地改良」項目隨即提上日程。何謂「改良」？8個字：挖土賣沙、回填客土。

按照專案可行性報告，蘭考富沙低產田面積約2萬畝，由於這些低產田「土薄沙厚、漏水漏肥」，農林發展公司計畫在蘭考縣2個鄉鎮的2個村試點「土地改良」：以客土置換低產田下的土沙，再將土沙拍賣，以彌補項目成本。

在隨後的實施方案中，首期專案擴大到了3個鄉鎮5個行政村；在實施過程中，不在方案內的葡萄架鄉南家坡村又被追加進來。截至目前，專案已實施89畝，挖沙19萬方。最近，因線民舉報，專案暫停，挖掘設備閒置在沒有種植作物的「白地」上，土地也因此無法耕種。

半月談稱，者「賣土賣沙」在蘭考並非祕密。只要以「買土買沙」名義暗訪一些鄉村，幾乎無人不知附近賣沙點的所在。

半月談報導，蘭考縣遭遇的「沙劫」在開封市、商丘市的黃河故道區域都不同程度存在。蘭考縣礦產資源管理中心相關負責人說，豫東黃河故道周邊沒有大山，建築工程一向掘地取材。上世紀80、90年代起當地工程大興，盜採土沙隨之聲勢漸熾，截至2018年全縣普查時，全縣坑塘面積已達786萬平方米、1.1萬餘畝。近兩年，「新坑」層出不窮。

半月談報導，之所以「年年整治、年年不絕」，根源還在於暴利驅動。僅蘭考縣每年土沙需求就約50萬方，而蘭考縣黃河故道的耕地，土層僅有40、50釐米厚，其下的沙層淺則1米，深則近10米。以沙層3米的土地為例，盜採1畝就可收入約8萬元，而採土不過是一夜的事。

因為挖沙收入遠高於種地，一些村民甚至與盜沙分子達成租地「協定」，默許盜採者到自家農田挖沙。蘭考多地村民介紹，盜採之風蔓延處，高價地租盛行，「種地的話地租一畝只有800元，租地採砂，一畝少則3000元，最高可達5000元」。

(中時 )