大陸國家統計局19日公布數據顯示，2020年全大陸的城鎮非私營單位就業人員年平均薪資為9萬7379元（人民幣，下同），比上年增加6878元，名義增長7.6％，但增速比2019年回落2.2個百分點。分行業類別來看，城鎮非私營單位有9個行業的年平均工資超過10萬元，其中IT業的年平均薪資已連續5年「霸榜」，在2020年首度超過17萬元。

而9個平均薪資超過10萬元的，分別是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業11.67萬元，年增率8.3％；交通運輸、倉儲和郵政業10.06萬元，增長3.7％；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業17.75萬元，增長10.0％。

還有金融業13.34萬元，增長1.5％；科學研究和技術服務業13.99萬元，增長4.8％；教育10.65萬元，增長9％，衛生和社會工作11.54萬元，增長6％；文化、體育和娛樂業11.21萬元，增長4.1％；公共管理、社會保障和社會組織10.45萬元，增長10.7％。其中新晉10萬元大關的3個行業是交通運輸、倉儲和郵政業，教育，公共管理、社會保障和社會組織。

此外，在城鎮非私營單位中，IT業年平均工資於2016年首次超過高富帥行業金融業之後，已連續5年「霸榜」，在2020年首度超過17萬元，增速排名居第3位。

另對於金融行業收入，根據中新經緯引述廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，要分具體情況，證券行業收入比較高，但銀行業這些年面臨的競爭壓力比較大，所以收入相對不靠前。

(旺報 )