前立委蔡正元。（資料照片）

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。前國民黨立委蔡正元質疑，香港用販賣機的方式發放篩檢劑，為什麼台灣做不到？

蔡正元在臉書指出，以香港推行普篩為例，在地鐵捷運站就設有「檢測包自動派發機」，每個香港人每天都可以測一次，操作簡易可以自行檢測，再送至很多指定診所或衛生所，如此一來節省大量的醫護人力，特別是上班族每天都可以自我檢測，以保護自己、家人和同事的健康，這就形成一道廣大的防護網，這才是超前部署。

蔡正元直言，相較之下陳時中所做的工作，通通是落後部署，只是追著病毒後面跑，還說病毒跑得比公文快。所謂追蹤確診來源，當進入社區感染階段，就相當困難也沒有意義，唯有各式各樣的普篩能解決問題，香港、南韓、美國都如此做。

蔡正元強調，這次雙北擴大快篩，還是柯文哲拍桌子爭來的。蔡正元也特別找來香港用販賣機的方式發放篩檢劑，為什麼台灣做不到？

(中時新聞網)