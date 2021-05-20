國內本土疫情持續升溫，同時面臨缺水、缺電夾擊，眾所期待的520行情破滅，台股今（20日）盤中一度大跌逾180點，終場跌幅收歛，下跌90點、收在16042點。財信傳媒董事長謝金河表示，投資的路上不會一直都開綠燈，過去一年風調雨順的台灣，現在雨不順、電不來，又加上失控疫情的干擾，內需產業衝擊比去年還大，「台股恐不易再創歷史高峰」。

國內疫情失控，全台升至三級警戒，中信金表示，近期疫情爆發，預估衝擊第2季民間消費表現，影響全年經濟成長率下滑0.5個百分點，各主要機構已下修台灣2021全年GDP成長估值至4.5％，若疫情沒有控制好，外加水情吃緊，預估台灣經濟成長可能會面臨4％挑戰。

台股520行情落空，盤中傳出多家醫院出現確診病例，拖累指數下跌近200點，摜破萬六關卡，最後一盤台積電甩尾急拉5元至平盤567元，帶動指數跌勢收歛，終場下跌90點，收在16042 點，驚險守住萬六。外資繼昨天大賣293億後，今續砍171億元，投信意外賣超11億，終止連續11日買超，三大法人同步站賣方，總計賣超219.7 億元。

謝金河提醒投資人，投資市場向來是變動不居的，不會一直開綠燈，也不會有永遠的贏家，像過去一年風調雨順的台灣，現在雨不順、電不來，又加上一個失控的疫情來干擾，這都是投資路上的路障。

他說，這幾天，大家擔心的通膨問題，油價和銅價都回檔，在美國掛牌的台積電、聯電、奇景光電ADR都上漲，大家可以稍微放心一些。但這次疫情衝擊台灣的內需產業可能會比去年來得大，且更久，台股恐不易再創歷史高峰！

(中時新聞網)