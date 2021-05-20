台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，連續數日都有新增數百例確診，國際評論都認為疫情正嚴格考驗台灣的自滿與疏忽。其實這樣的執政心態並非只在疫情的單一事件上，《英國廣播公司》(BBC)認為，從4月的太魯閣號火車出軌到後來缺水、缺電、缺疫苗，都在考驗蔡英文的治理能力與台灣社會團結。而連日來讓國際媒體驚訝的台灣人民「自主封城」行為已經證明社會團結不是連串災禍的主因，執政者也無法拿「不團結」當作無能的藉口。

BBC在一篇分析台灣疫情的報導中說，連日來每天都有200至300新增確診本土病例，正在嚴格考驗台灣的防疫能力及疏失，對政府有關新冠疫苗採購效率及速度的質疑再次被拿出來檢驗。

報導說，蔡英文總統在回應外界批評時再次公開強調，台灣自製疫苗會在今年7月底提供民眾接種。台灣駐美代表蕭美琴也在臉書發文稱，先前和莫德納（Moderna）談妥的500萬劑疫苗採購，將於年中開始供貨。美國宣佈6月底前釋出2000萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗一事，也正「積極進洽中」。

台灣本土疫情危機引發對台灣引以自豪的防疫政策與民眾防疫意識鬆懈的激烈辯論，報導認為，對疫苗的焦慮凸顯出新舊問題，也顯示出台灣在全球衛生體系中的孤立，解決疫苗問題唯一的途徑只有依靠美國。目前台灣提供施打的疫苗，主要是英國的阿斯利康疫苗，共十多萬劑。而自美採購的約500萬劑莫德納疫苗，還未進入台灣。而由於疫情受控，民眾接種疫苗意願低落，接種率還不到1%。等到疫情爆發，民眾湧入接種疫苗，卻又因醫療中心負荷過重而暫停自費接種。

報導認為，這次突發疫情來勢兇猛，醫療專家認為給台灣一個教訓，讓台灣了解接種疫苗的重要，因為台灣無法在全球疫情下獨善其身。無論如何，本土疫情爆發將台灣在防疫上的可能疏漏顯示出來。連日來民眾主動配合防疫措施，減少出行與群聚等積極作為讓外界非常驚訝，證實全民防疫的決心。

BBC最後說，台灣透過疫苗採購過程，顯示出其在國際政治上的特殊地位以及兩岸關係的緊繃狀態；從台鐵太魯閣號意外、水荒、一周兩次大停電，到此次本土疫情爆發，台灣近來發生的種種「天災人禍」，正嚴厲考驗蔡英文總統的治理能力及社會團結。

令人納悶的是，火車出軌與缺水缺電缺疫苗，如何可以稱為「天災」？如果連續發生的各種事件固然考驗執政能力，也考驗社會團結，那麼民眾配合防疫措施已證實台灣有足夠的社會團結，而台鐵出軌、缺水缺電要如何考驗社會團結？外媒顯然也未說出個道理來，把防疫疏失怪罪在買不到疫苗或無法參加世衛大會(WHA)上，也只是為執政者卸責之辭罷了。

(中時新聞網)