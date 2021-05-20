平鎮警方20日加強稽查，呼籲民眾減少外出，若外出務必配戴口罩。（姜霏翻攝）

疫情持續延燒，中央疫情指揮中心19日宣布全台三級警戒後，外出時即應全程佩戴口罩，為配合政府防疫措施，桃園市平鎮警分局20日針對轄內人潮聚集處所加強稽查及宣導，多數民眾均配合政府防疫措施，唯少數民眾仍未佩戴口罩，警方也依法取締告發，並依違反「傳染病防治法」函請市府衛生局裁處3千元至1萬5千元罰鍰。

桃園市平鎮警分局行政組長盤新枝表示，近期疫情升溫，全國進入第三級警戒，外出從事任何活動，無論是運動、散遛狗或是騎乘機車、自行車，即應全程佩戴口罩，未依規定佩戴口罩者，將依照「傳染病防治法」處以3000元至1萬5000元罰鍰；另違規聚會、參加宗教活動、特定場所未依規定關閉者，也將依法開罰6萬至30萬元。

平鎮分局呼籲，疫情已進入第三級警戒，民眾除了減少非必要的外出及活動外，出門務必佩戴口罩，加強手部清潔與消毒，並落實實聯制等相關規定，若發現違反相關防疫規定情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。

(中時 )