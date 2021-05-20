全台疫情警戒進入第3級警戒，中央流行疫情指揮中心今（20）日再公布，國內新增確診案有295例，其中286例為本土，9例是境外移入，接連好幾天單日個案都飆破百，民眾惶恐不已，網路也掀起各種不實傳聞，其中有一個語音檔提到「閉氣10秒測肺部纖維化」，還假借冠名前衛生福利部國民健康署長邱淑媞、醫師許瑞云，貌似相當有公信力，可2人事後皆出面否認有發布相關語音。不僅如此，「台灣事實查核中心」也訪問到專家，證實「閉氣10秒」不能檢測是否感染新冠肺炎或肺部纖維化。

根據「台灣事實查核中心」最新調查報告，2021年5月14日起，網路和社群平台開始流傳一則不實資訊語音檔，內容提到「新的NCP冠狀病毒可能沒有顯示感染的跡象，怎麼知道他被感染？當他被發現或送去醫院的時候，肺部有50%的纖維化，已經太遲了，台灣專家提供了一個我們每天早上都能做簡單自我檢測。深吸一口氣，屏住呼吸10秒以上，如果能成功完成，沒有咳嗽、沒有不適、悶熱、緊張，證明沒有纖維化在肺部，基本上表明沒有被感染。在關鍵的時候，請每天早上在空氣清新的地方，進行自我檢查。日本專家治療COVID-19的優秀建議，確保自己的口腔是濕潤的，最好每15分鐘喝幾口水。為什麼即使病毒進到嘴裡，會通過食道，進到胃裡，你的胃酸會殺死所有病毒。如果不經常喝足夠的水，病毒就會進到氣管，進入肺部，很危險，請發送與家人朋友分享。」

網路流傳「閉氣10秒測肺部纖維化」的語音檔，還假借冠名前衛生福利部國民健康署長邱淑媞、醫師許瑞云，目前2人皆否認有發布相關語音。（圖／翻攝社群平台）

更扯的是，這段總長2分零2秒的錄音檔，還號稱是前衛生福利部國民健康署長邱淑媞，以及醫師許瑞云提供的專業說法，並搭配「前邱淑媞署長的話要聽：台灣沒普篩，無法知道病毒，她告訴你如何檢測？雖然沒有普打疫苗，至少可以知道自己身體狀況」、「花蓮慈濟醫院的醫學博士許瑞云醫師 提供COVID-19自我檢測方法，分享參考」等不實字句。

網路流傳「閉氣10秒測肺部纖維化」的語音檔，還假借冠名前衛生福利部國民健康署長邱淑媞、醫師許瑞云，目前2人皆否認有發布相關語音。（圖／翻攝社群平台）

為了不讓民眾被誤導，「台灣事實查核中心」採訪了台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授方啟泰、陽明大學附設醫院感染科醫師黃士澤，以及亞東醫院感染科主任楊家瑞，得知肺部若感染到病毒而發炎，通常會先出現咳嗽、發燒、多痰等症狀，嚴重時還會導致呼吸困難，肺部換氣功能大幅下降，不可能毫無症狀就突然纖維化，至少會經過3到4週的慢性歷程。至於判別肺部是否纖維化，民眾還是到醫院做肺功能檢查才能確認，閉氣10秒便可得知根本是無稽之談。

此外適量喝水本就是維持健康的基本方法，傳言多喝水能讓病毒進入胃部，藉由胃酸殺死新冠肺癌的病毒，完全沒有任何根據，況且新冠肺炎病毒是透過口鼻粘膜，先進入上呼吸道細胞及免疫淋巴系統，不會直接進入胃裡，而胃酸通常是食物進入胃裡才會產生，增加喝水量反而會降低胃酸成分，綜觀來看，該說法實屬矛盾。

因此「台灣事實查核中心」今（20）日稍早特別提醒民眾，該語音檔為「錯誤」資訊，民眾勿再轉發，以免違反《傳染病防治法》第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣3百萬元以下罰金。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)