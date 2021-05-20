萬華快篩陽性率平均7.6％ 柯P舉美國為例呼籲大家保持注意

台北市長柯文哲20日公布萬華區4處快篩站陽性率為4.6％，7天平均下來是7.6％，他認為或許明後天會有起伏，但因為大家減少活動，陽性率沒有一路上去，顯然對疫情有控制，不過，他也以美國解封後確診數又上升為例，提醒大家要保持注意。

中央流行疫情指揮中心今宣布本土確診有286例，柯文哲下午主持疫情記者會指出，顯然疫情還在發展，昨天在萬華4個快篩站總共快篩1271人，陽性有58人、占4.6％，因為潛伏期是2至7天，現在是看到的是1周前狀況，不過，從上周五對疫情嚴格管制後，7天平均下來陽性率為7.6％，也許明後天會起伏，陽性率沒有一路上去，因為大家減少活動顯然對疫情有控制，目前方法是有效，至少沒有擴散，但百分比在社區還有一定程度。

柯文哲表示，全世界昨天有67萬例確診，美國有8.7萬例，美國已經打了3億支疫苗，前幾天確診掉到4萬例以下，昨天又增加8.7萬，代表美國解封後傳染速度變快，在全面施打疫苗前，只要防疫稍微放鬆就會上來，在萬華方面，好像疫情有點受到控制，但從美國的例子來看，還是要拜託大家維持注意。

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(中時 )