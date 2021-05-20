方舟投資管理公司（Ark Investment Management）執行長伍德（Cathie Wood）在面對比特幣崩跌時仍面不改色，儘管比特幣市值與高峰期相比一度蒸發5,000億美元，但伍德仍然堅信比特幣價格終將站上50萬美元。

有「女股神」之稱的伍德在接受媒體訪問時表示，她仍然看好比特幣的價格將達到50萬美元。她表示，因為在通膨疑慮籠罩下，市場高度波動的族群遭到拋售，比特幣也在下跌。

中國當局將封殺加密貨幣交易的消息，使比特幣近來的疲弱走勢更加雪上加霜，周三比特幣價格一度暴跌30%，跌到幾乎失守3萬美元關卡。但在伍德和特斯拉執行長馬斯克出面力挺後，比特幣止跌反彈，並帶動周三美股收復大片失土，終場三大指數僅小跌作收。

伍德的旗艦基金方舟創新ETF（Ark Innovation ETF）周三收跌1.8%，今年以來跌幅超過17%。

伍德表示，在經歷反覆的自我反省，但我們的信念就是這麼高，她表示，儘管馬斯克因為比特幣對環境的影響變得沒那麼熱愛該加密貨幣，但只要比特幣的挖礦技術引進可再生能源，馬斯克就會回來加入這個生態系。

她並表示，馬斯克對比特幣的看法突然出現髮夾彎，或許和貝萊德（BlackRock）這樣的機構股東退縮了有關。

此外，在被問及為何其基金出脫蘋果公司股票，並轉手買進虛擬貨幣交易所Coinbase時，伍德表示，這是為了將重心放在「下一個FAANG明星股」，她並表示，未來5年方舟基金的投資組合規模將翻升3倍。

(時報資訊)