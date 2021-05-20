本土疫情嚴峻，近日有藍營議員指綠營網軍頻頻有動作，共同戰略定調是「拉柯文哲，打侯友宜」，批評雙北忙防疫，綠營網軍卻在挑撥關係。對此，新北市長侯友宜表示，防疫視同作戰，這段時間是國難時間，抗疫須團結打仗。

侯友宜表示，防疫視同作戰，敵人只有病毒，台灣很小不分你我，全民要團結齊心協力，凝聚團結打勝仗，在這段時間不管外面紛紛擾擾如何，對我、對新北市民、對第一線作戰的夥伴，大家更會凝聚在一起，期盼大家給予支持打氣，需要更多正能量，站在一起面對病毒，大家加油。

(中時 )