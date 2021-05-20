大陸早前公布對在陸台灣人接種疫苗的方案後，江蘇省近日推出「送苗進企」，直接到大型台資企業為台籍及陸籍員工接種疫苗。目前江蘇省已有逾7000名台灣人接種疫苗，當局在蘇州、無錫、常州、揚州、泰州、宿遷等地推出集體登記、集中接種、送苗進企、車輛接送等，希望可以提升在陸台灣人的接種率。

截至12日，位於仁寶集團昆山廠的臨時疫苗接種點已為1.7萬名員工完成接種，而位於新吳區的強茂電子等多家台資企業的接種專場，亦將完成接種2100多劑疫苗。

昆山開展「送苗進企」，為大型台企提供就地集中接種服務。在瞭解到仁寶集團員工眾多且距離集中接種點較遠的實際情況後，昆山開發區台辦及疫情防控指揮部及時與企業溝通對接，現場勘查商討，制定上門接種方案，於4月22日用一天時間將企業空置區域改造成為臨時疫苗接種點。接種期間，轄區醫護人員堅守現場，落實五一假期種苗不打烊服務措施，完成員工疫苗接種。

(中時 )